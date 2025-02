Flugzeugabsturz in Worms: Fluglehrer schwer verletzt – Schüler leicht

Ein Fluglehrer und sein Schüler heben auf dem Flugplatz in Worms ab. Kurz darauf stürzt der Sportflieger ab. Was bisher bekannt ist.

WORMS. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Worms ist ein 64 Jahre alter Fluglehrer schwer verletzt worden.

Der 39-jährige Flugschüler, der mit ihm an Bord des Sportflugzeugs war, erlitt am Nachmittag leichte Verletzungen. Sie waren die einzigen beiden Insassen des Fliegers. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, der Fluglehrer per Rettungshubschrauber.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sei das Kleinflugzeug kurz nach dem Start abgestürzt, teilte die Polizei mit. Es habe sich überschlagen, ehe es auf einem Acker neben dem Flugfeld liegen blieb. Warum der Flieger abstürzte, sei noch unklar. Die Ermittlungen laufen.