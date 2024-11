Vulkaneifel: Gartentor und Hecke beschädigt und einfach abgehauen

GEROLSTEIN. Am gestrigen Freitagmorgen kam es in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 7.30 Uhr in Gerolstein, Wellgendellsknipp 17, zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Laut den Angaben der Anzeigenerstatterin verließ sie im o.g. Zeitraum das Haus und musste dann feststellen, dass zur Tatzeit die Hecke und das Gartentor beschädigt worden waren.

Auf dem Weg zur Bushaltestelle stellte die Anzeigenerstatterin einen LKW (Plane mit roter Schrift) fest. Hierbei könnte es sich um das unfallverursachende Fahrzeug handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Gerolstein oder der Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06591-95260 Gerolstein // 06592-96260 Daun) zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)