An altbekannter Stelle – LKW-Unfall sorgt für Sperrungen bei Bahn und Verkehr in Trier

TRIER. Am Mittwochnachmittag, 27. November, wurde die Bahnstrecke zwischen Trier und Schweich wegen eines Unfalls gesperrt. In der Schönbornstraße kollidierte ein Lastwagen mit einer Unterführung, was auch den Straßenverkehr beeinträchtigte. Autofahrer mussten zeitweise Umwege in Kauf nehmen.

Die Strecke und Straße wurden am späten Nachmittag wieder freigegeben, allerdings blieb es zunächst bei Verspätungen und Teilausfällen im Zugverkehr. Am Abend lief der Betrieb wieder reibungslos.

Unfälle an dieser Stelle sind keine Seltenheit: Bereits Anfang 2022 sorgte ein festgefahrener LKW unter derselben Brücke für erhebliche Verkehrsprobleme. Auch hier wurde die Durchfahrtshöhe der Unterführung missachtet.