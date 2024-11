Auf A602 liegen geblieben: PKW in zwei Unfälle verwickelt – Fahrerflucht

TRIER. Am gestrigen Sonntag, 24.11.2024, befuhr eine 60-jährige Trierin mit ihrem PKW die A602 in Richtung Innenstadt. In Höhe des Ortsteils Ruwer ereignete sich der erste Unfall. Die Fahrerin fuhr über einen Gegenstand auf der Fahrbahn.

Um welchen Gegenstand es sich handelte oder wer diesen verloren hatte, konnte nicht ermittelt werden. Durch das Überfahren des Gegenstands platzte ein Reifen und das Fahrzeug blieb auf der rechten Spur liegen.

Während die Frau auf den verständigten Abschleppdienst wartete und bevor die Streife der Autobahnpolizei eintraf, kam es zu einem zweiten Unfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer schien das Pannenfahrzeug zu spät erkannt zu haben und streifte beim Vorbeifahren das Fahrzeug. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Trier ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen oder den Verlierer des Gegenstandes geben können, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich (Telefon: 06502/9165-0) oder der nächstgelegenen Dienststelle zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)