Trier: Bauarbeiten am Bahnübergang – Busumleitungen in Euren

TRIER. Wie die Stadtwerke in Trier mitteilten, wird ab ab Montag, 25. November, die Eisenbahnstraße in Euren wegen Bauarbeiten am Bahnübergang in Richtung Eurener Straße zur Einbahnstraße.

Deshalb werden die Trierer Stadtbusse bis voraussichtlich Montag, 16. Dezember 2024, wie folgt umgeleitet:

Die Busse der Linien 2 und 81 mit Ziel Zewen Friedhof/Igel werden in beiden Richtungen über Luxemburger Straße und Im Speyer umgeleitet.

Die Busse der Linie 11 und 73 in Richtung Euren Friedhof enden und beginnen an der Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße.

Die Busse der Linie 73, die aus dem Industriegebiet Zewen kommen, fahren ab der Haltestelle Diedenhofenen Straße eine Umleitung über die Luxemburger Straße.

Wegen der Einbahnstraßenregelung in der Eisenbahnstraße können die Haltestellen Hontheimstraße, Ludwig-Steinbach-Straße und Lenus-Mars-Straße nicht von der Linie 2 angefahren werden.

Die Stadtwerke bitten ihre Fahrgäste, auf die Haltestelle Spirostraße auszuweichen. Die Haltestellen Euren Friedhof und Hontheimstraße können nicht von den Linien 11 und 73 angefahren werden und werden an die Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße verlegt.