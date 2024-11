A602 bei Kenn: Transporter knallt in Kleinwagen – zwei Verletzte ins Krankenhaus

KENN. Am 20. November 2024 kam es gegen 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein blauer Kastenwagen auf einen gelben Kleinwagen auffuhr. An der Anschlussstelle Kenn aus Richtung Trier kam es an der Ampel zur L145 zu einem Rückstau, welcher bis auf den Verzögerungsstreifen der Autobahn reichte.

Der blaue Kastenwagen wechselte kurz vor der Ausfahrt von der rechten Spur auf den Verzögerungsstreifen, bemerkte hierbei den stehenden Kleinwagen zu spät und fuhr in der Folge auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der gelbe Kleinwagen auf den Anhänger eines Baustellen-LKWs geschoben. Dieser bemerkte den Aufprall vermutlich nicht und setzte seine Fahrt fort.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus nach Trier eingeliefert. Im Einsatz waren der Rettungsdienst und Notarzt, die Feuerwehr Trier sowie die Polizeiautobahnstation Schweich.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu dem beschädigten LKW machen können sowie die Fahrerin / der Fahrer des möglicherweise geschädigten LKWs werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich (Telefon: 06502/9165-0, E-Mail: [email protected]) oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)