Hochwasser: Dauerregen lässt Mosel über die Ufer treten

BERNKASTEL-KUES. Anhaltender Dauerregen hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland für Hochwasser an mehreren Gewässern gesorgt. Bei Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) mussten mehrere Straßen in den Mittagsstunden gesperrt werden, da sie von der Mosel überspült wurden, wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilte.

Am Freitag und am Wochenende sollen nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz die Wasserstände fallen. Neben der Mosel gab es demnach auch an weiteren Flüssen eine mäßige Hochwassergefährdung, wie etwa an Nahe, Glan oder Kyll.