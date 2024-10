Leiwen: Einbruch in ehemalige Gaststätte – Werkzeuge und Maschinen geklaut

LEIWEN. In der Zeit von Mittwoch, 2.10.2024, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 8.10.2024, 12.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine ehemalige Gaststätte in der Mühlenstraße in Leiwen ein. Nach Betreten eines Lagerraums wurden aus diesem mehrere Werkzeuge und Maschinen entwendet.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Die Täter flüchteten unerkannt. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die zur Ergreifung der Täter beitragen könnten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)