Graffiti-Vandalismus in Trier-Nord: „ACAB-Schmierereien“ verursachen hohen Schaden!

TRIER. Am vergangenen Freitag, den 20. September 2024, wurden in Trier-Nord mehrere großflächige Graffiti-Schmierereien an den Sandsteinwänden der Unterführung von der Metternichstraße zur Else-Fichter-Straße entdeckt.

Auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern sprühten unbekannte Täter Parolen wie „ACAB“ und „1312“. Diese Abkürzungen sind in der Szene für polizeifeindliche Aussagen bekannt: „ACAB“ steht für „All Cops Are Bastards“ und „1312“ ist der Zahlencode für dieselbe Botschaft.

Neben der strafbaren Sachbeschädigung hinterlässt dieser Vorfall einen hohen finanziellen Schaden, der im mittleren vierstelligen Bereich liegt.

Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651 – 43678-0 bei der Polizei zu melden.