Neuer Landschaftspark: Offizieller Baustart der Landesgartenschau 2027

Er soll ein Treffpunkt für Naturliebhaber und Gartenfreunde, für Neugierige und Erholungssuchende werden: der geplante Park im Osten von Neustadt. Am Anfang soll ein Baum stehen.

NEUSTADT/WEINSTRAßE. Mit einer symbolischen Baumpflanzung zum Baubeginn der Landesgartenschau 2027 geht das Projekt in Neustadt an der Weinstraße heute (15.00 Uhr) in seine nächste Phase. Dazu werden unter anderem Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Landeswirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) erwartet.

In den kommenden Monaten werden auf dem 25 Hektar großen Gelände die Grundlagen für den neuen Landschaftspark geschaffen. Dazu sollen bis Jahresende Baureste von dem Areal entfernt werden. Im nächsten Jahr ist unter anderem die Renaturierung eines Bachs geplant. (Quelle: dpa)