++ Region: Warme Temperaturen locken am Wochenende nach draußen ++

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland steht den Menschen ein warmes und trockenes Spätsommer-Wochenende bevor. Nach Auflösung einzelner Nebelfelder wird auch der Freitag bereits heiter und niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad, im Bergland erreichen sie 19 Grad. Nach einer Abkühlung in der Nacht auf 11 bis 5 Grad in höheren Lagen wird der Samstag wieder warm und es bleibt trocken. Der sonnige Spätsommer bleibt den Menschen auch am Sonntag zunächst erhalten – bis am Nachmittag dichtere Wolken aufziehen. (Quelle: dpa)