WAXWEILER. Zwischen dem 29.8.2024, um 7.00 Uhr, und dem 31.8.2024, um 10.30 Uhr, wurden in Waxweiler auf dem Parkplatz am Weiherbach durch einen bislang unbekannten Täter die Radmuttern an einem schwarzen Fiat gelöst.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden (Telefon: 06551-9420 oder E-Mail [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)