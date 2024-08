„Nie wieder ist jetzt“ – Große Demonstration am Samstag in der Trierer Innenstadt

TRIER. Vor dem Hintergrund der anstehenden Landtagswahlen in drei Bundesländern, rufen verschiedene Organisationen und Initiativen zu einer Großdemonstration am kommenden Samstag in Trier auf, ab 13 Uhr, um ein starkes Zeichen gegen faschistische Ideologien zu setzen und die demokratischen Werte zu verteidigen.

Die Demonstration soll auf die Gefahren hinweisen, die mit der Verbreitung extremistischer Ansichten verbunden sind. Die Veranstalter betonen die Bedeutung von Solidarität und konsequentem Antifaschismus, insbesondere im Hinblick auf aktuelle politische Entwicklungen. Der Aufruf richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung zu engagieren und eine inklusive Gesellschaft zu fördern.

Die Veranstaltung wird von zahlreichen Organisationen unterstützt, darunter Tuchfabrik Trier, TAGG e.V., Pulse of Europe Trier und viele weitere. Die Teilnehmer sind eingeladen, ihre Botschaften auf unüberhörbare Weise zum Ausdruck zu bringen. Die Organisatoren bitten darum, Parteifahnen bei der Demonstration zu vermeiden, um den Fokus auf die gemeinsame Aktion gegen rechtsradikale Tendenzen zu legen.

Die Demonstration soll dabei ein deutliches Signal senden, dass extremistischen Ansichten keine Mehrheit gegeben wird. Ziel ist es, die demokratische Grundordnung zu stärken und die gesellschaftliche Vielfalt zu unterstützen.

Infos und Demo-Route: