++ Region: Wetter weiter sommerlich warm – einzelne Gewitter und Schauer ++

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt das sommerliche Wetter auch in den nächsten Tagen bestehen. Bei 27 bis 34 Grad scheint heute überall die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Tagesverlauf ist dann vereinzelt mit kräftigen Gewittern und Schauern zu rechnen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 19 bis 13 Grad.

Auch am Freitag bleibt es bei viel Sonnenschein mit 23 bis 31 Grad sommerlich warm. Nur im Norden kommt es noch zu vereinzelten Schauern, die in der Nacht weiter abnehmen. Dazu kühlt es auf 18 bis 13 Grad ab. Am Wochenende weiterhin warm und viel Sonne. (Quelle: dpa)