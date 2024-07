Brandstiftung im Saarland: Durch Jugendliche errichtetes Waldlager in Flammen

HOMBURG. Am 13.7.2024, gegen 18.00 Uhr, kam es zu einer Brandstiftung in der Verlängerung der Lilienstraße in Bruchhof-Sanddorf. Hierbei wurde ein vermutlich durch Jugendliche errichtetes Waldlager durch eine unbekannte Person in Brand gesetzt.

Die aus trockenen Ästen bestehende Umbauung des Waldcamps brannte komplett aus und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Homburg abgelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)