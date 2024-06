Daun spielt! bereits zum achten Mal ein voller Erfolg

DAUN. Am 16. Juni 2024 stand die Dauner Innenstadt wieder Kopf, denn die Veranstaltung Daun spielt! ging bereits in die achte Runde.

Viele Besucherinnen und Besucher trotzten dem Wetter und fanden ihren Weg zur großen Spiel- und Spaßmeile, auf der knapp 40 Akteure ein umfangreiches Aktionsprogramm boten. Darüber hinaus rundeten ein attraktives Bühnenprogramm, der verkaufsoffene Sonntag und das beliebte Dauner Bällerennen den Tag ab.

Die Veranstaltung bot zahlreichen Ausstellern lokaler Vereine, Selbsthilfegruppen und gemeinnütziger Initiativen die Möglichkeit, sich und ihre wertvollen Angebote vorzustellen. „Genau das ist die Idee hinter Daun spielt! Wir möchten das Ehrenamt sichtbar machen und ein Angebot für Jung und Alt schaffen, bei dem das Miteinander großgeschrieben wird. Wir bringen viele verschiedene Akteure zusammen und bieten ihnen eine Plattform, sich zu präsentieren. Das Feedback der Mitwirkenden bestätigt uns in unserer Idee, so konnten beispielsweise in den vergangenen Jahren immer wieder neue Vereinsmitglieder gewonnen werden“, freut sich Rüdiger Herres, Jugendpfleger der Verbandsgemeinde Daun und Koordinator von Daun spielt!

Ob kreativ, sportlich, kulinarisch, informativ oder wissensbasiert – hier war wieder für jeden etwas dabei. So konnte man beispielsweise beim Stand des Forstamtes Holz sägen und Holzscheiben mit dem Lötkolben verzieren. Die Stadtrallye der AOK schlug ein wie eine Bombe und brachte die jungen Teilnehmer in Bewegung. Hüpfburgen und XL-Fußballdart sorgten für Begeisterung. Die Junior Uni brachte bei ihren Hausführungen so manch einen ins Staunen. Ansonsten trieben sich überall geschminkte Kinder herum, mit Flügeln aus langen Modellierballons, Eisflecken auf Softshelljacken und aufgeschminkten Wunden im Gesicht.

Auf der Sparkassen-Bühne, die in diesem Jahr erstmalig auf dem Markplatz zu finden war, spielten neben dem Jugendblasorchester Dreis-Brück auch die GSG Musikschul-Bigband sowie die House Band der Musikschule Spielt mit! Auf dem Wirichplatz konnte den Klängen des Indigo-Quartetts gelauscht werden. Zum Abschluss des Tages spielte Piano and Voice am Kinopalast Vulkaneifel.

Ohne die zahlreichen helfenden Hände, Spender und Sponsoren wäre die Veranstaltung auch dieses Jahr nicht realisierbar gewesen. Das Organisationsteam bedankt sich daher herzlich bei allen Unterstützern, insbesondere der Kreissparkasse Vulkaneifel.