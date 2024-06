HILLESHEIM. Am 17.6.2024, gegen 2.59 Uhr, kam es in Hillesheim zu einem Blitz-Einbruch in ein Juweliergeschäft.

Aufgrund der Ermittlungen warnte die Polizei davor, im Bereich Hillesheim, Birgel, Wiesbaum keine Anhalter mitzunehmen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)