Hydrant wird getauscht: Sperrung und Busumleitung in der Zuckerbergstraße

TRIER. Aufgrund einen Hydrantenaustauschs wird am Dienstag, 21. Mai 2024, in der Zuckerbergstraße die Abbiegespur in Richtung Nikolaus-Koch-Platz gesperrt. Der Individualverkehr zum Nikolaus-Koch-Platz wird daher je nach Fahrtrichtung über die Böhmerstraße und die Oerenstraße auf die Walramsneustraße und Justizstraße umgeleitet.

Die Busse der Linien 1, 3, 5, 6, 9, 13, 73, 82, 83 und 89 fahren bis zur Haltestelle Karl-Marx-Haus die gewohnte Route und werden anschließend über Böhmerstraße, Katharinenufer, Ausoniusstraße und Deutschherrenstraße zurück auf ihre normale Route geleitet.

Die Busse der Linien 8 und 14 fahren bis zur Haltestelle Karl-Marx-Haus die normale Route und werden anschließend über Böhmerstraße, Katharinenufer und Kaiser-Wilhelm-Brücke zurückgeleitet. Die Haltestelle Nikolaus-Koch-Platz in Richtung Treviris/Porta Nigra ist für alle Linien aufgehoben.

Für die Linie 8 entfallen zusätzlich die Haltestellen Treviris, Porta Nigra, Nordallee/Krankenhaus und Zurlaubener Ufer. Für die Linie 14 sind darüber hinaus die Haltestellen Treviris, Bruchhausenstraße und Zurlaubener Ufer aufgehoben.

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis zum 23. Mai 2024 andauern. Bei Fragen zur Umleitung steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. Fragen zur Baumaßnahme beantwortet der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600. (Quelle: SWT)