TRIER. Wie die Feuerwehrleitstelle Trier meldet, kam es in Trier in der Domänenstraße in Kürenz aktuell zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr.

Grund für den Einsatz, der um 16.40 Uhr begann, ist ein gemeldeter Zimmerbrand, bzw. ein Brand auf einem Balkon.

Im Einsatz sind die Löschzüge Wache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Trier, die Freiwillige

Feuerwehr Trier Löschbezirk Kürenz und ein Rettungswagen mit insgesamt 28 Einsatzkräften.