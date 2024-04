++ Luxemburg: 42-jähriger Yuri P. wird vermisst ++

CONTERN. Der 42-jährige Yuri Alexandre Lage Gomes Pinto wurde zuletzt am Freitag, den 5. April 2024, gegen 16.00 Uhr in Contern gesehen und wird seitdem vermisst.

Der Vermisste ist ca. 1,65 Meter groß und von muskulöser Statur. Er trägt Glatze, einen Dreitagebart und hat eine Tätowierung am Kopf. Er spricht Luxemburgisch, Portugiesisch und Französisch.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Mersch per Tel. (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail: [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)