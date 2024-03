19-Jähriger mit PKW in Gartenmauer gedrängt – Fahrerflucht

EMMERSWEILER. An Karfreitag, den 29.03.2024, gegen 22.00 Uhr, kam es in Emmersweiler in der Gensbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Franzose aus Freyming-Merlebach verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam dem Verunfallten im Bereich einer Kurve in der Gensbacher Straße ein dunkelfarbener PKW, VW Golf oder VW Polo, auf seiner Spur entgegen, sodass der junge Fahrzeugführer ausweichen musste. Der 19-Jährige kollidierte in der Folge mit einer Gartenmauer und verletzte sich hierbei.

Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der junge Franzose musste in ein Krankenhaus verbracht werden, sein stark beschädigter Pkw musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem geflüchteten PKW bzw. dessen Fahrer machen können (Telefon: 06898/2020, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)