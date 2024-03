Versorgung von Flüchtlingen, Besoldung von Beamten: Kontroverse Diskussionen im Landtag erwartet

Es geht um Geld, Zeit und Teilhabe. Auch am zweiten Tag der Plenarwoche werden kontroverse Debatten zwischen Opposition und Ampel-Regierung erwartet.

MAINZ. Debatten über die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten in Rheinland-Pfalz und die Besoldung der Beamten im Land werden am heutigen Donnerstag (ab 9.30 Uhr) im Landtag erwartet. Bei dem Gesetzentwurf der oppositionellen Freien Wähler geht es um einen längeren Aufenthalt der Geflüchteten in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes.

Das Parlament in Mainz muss außerdem der erzielten Tarifeinigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder zustimmen. Demnach bekommen die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfänger des Landes zum 1. November dieses Jahres 200 Euro mehr sowie vom 1. Februar 2025 an 5,5 Prozent mehr Geld.

Weitere Themen am zweiten Tag der Plenarwoche werden die Situation der Pflege und der Senioren sowie der Kultur im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz sein. (Quelle: dpa)