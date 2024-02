Region: Tödlicher Frontalzusammenstoß auf der B269 – Beifahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

BIRKENFELD/RINZENBERG. Wie die Polizei Birkenfeld mitteilt, kam es am heutigen Freitag, 09.02.24, auf der B 269 zwischen den Ortslagen Ellenberg und Rinzenberg gegen 14.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person verstorben ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei im Begegnungsverkehr befindlichen Fahrzeugen, in dessen Folge die Beifahrerin eines Pkw so schwer verletzt wurde, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die beiden anderen Verkehrsteilnehmer wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach einen Gutachter beauftragt. Die B 269 musste deshalb für mehrere Stunden gesperrt werden – derzeit hält die Sperrung aufgrund der Bergungsarbeiten der Fahrzeuge noch an.

Es waren Feuerwehrkräfte mehrerer Wehren, mehrere Rettungsdienstkräfte inkl. Notarzt und Rettungshubschrauber, Straßenmeisterei und Polizeikräfte der Inspektionen Birkenfeld und Idar-Oberstein im Einsatz.