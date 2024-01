++ Grausames Familiendrama: Drei Tote bei Gewalttat in Montabaur ++

In einem Wohnhaus entdeckt die Polizei drei Leichen, darunter ein Kind. Zuvor war ein größeres Gebiet stundenlang abgesperrt worden.

MONTABAUR. Bei einer Gewalttat in einem Wohngebiet in Montabaur sind nach Angaben der Polizei drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Einsatzkräfte entdeckten außerdem den mutmaßlichen Täter schwer verletzt, nachdem sie das Gebäude betreten hatten, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Es gebe keine Bedrohungslage mehr.

Er sprach von einem «Familiendrama». Zu den genauen Hintergründen könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden, sagte er. Auch zur Identität des «Schwerstverletzen» nannte er keine Details. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft hätten die weiteren Ermittlungen übernommen. Es müssten noch Zeugen vernommen werden, die Spurensicherung sei vor Ort.

Nach dpa-Informationen gehen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Opfer erschossen wurden.

Zuvor war in Montabaur, einer Stadt im Norden von Rheinland-Pfalz, ein größeres Gebiet vorsichtshalber abgesperrt worden. Eine Person sei seit den frühen Morgenstunden in einem psychischen Ausnahmezustand, hatte die Polizei erklärt. Um mögliche Gefahren auch für Anwohner, Passanten und Mitarbeiter umliegender Firmen auszuschließen, sei das Areal abgesperrt und evakuiert worden. Zahlreiche Rettungs- und Polizeikräfte waren vor Ort.

Die Polizei hatte nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine bewaffnete Person handeln könnte. Sie nahm nach eigenen Angaben Verhandlungen auf, am Donnerstagmittag kam es dann zu dem Zugriff. Dabei fanden die Polizisten nach Betreten des Gebäudes die drei Leichen.