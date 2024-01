Vorsicht, Abzocke! Steuerverwaltung in RLP warnt vor betrügerischen E-Mails

KOBLENZ. Das Landesamt für Steuern in Rheinland-Pfalz hat vor Betrügern gewarnt, die sich online als Steuerbehörde ausgeben.

So kursierten derzeit gefälschte E-Mails, die als Absender das Online-Portal der Finanzämter «ELSTER» oder die Steuerverwaltung vortäuschten, teilte das Landesamt in Koblenz am Freitag mit.

Darin gehe es etwa um angebliche Steuerrückerstattungen, für die weitere Informationen benötigt würden. Damit versuchten Betrüger, an Anmeldedaten oder Konto- oder Kreditkarteninformationen zu gelangen.

E-Mails direkt löschen!

Das Landesamt für Steuern riet dazu, derartige E-Mails zu löschen. Verdächtige Links sollten zudem nicht geöffnet werden. Die Steuerverwaltung selbst fordere niemals per E-Mail sensible Informationen wie die Steuernummer oder Kontoverbindungen an.