++ Landesweit: Neue Streiks im privaten Busverkehr am Montag angekündigt ++

Kurz nach dem Ende des Streiks bei der Deutschen Bahn müssen sich Pendlerinnen und Pendler in Rheinland-Pfalz am Montag erneut auf Einschränkungen einstellen. Betroffen ist der Busverkehr in vielen Teilen des Landes.