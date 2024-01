++ Luxemburg: Franz Fritsch wird vermisst – nach Fahrradtour verschwunden ++

TUNTANGE. Vermisst wird seit dem 8.1.2024 Franz Fritsch, geboren am 21.10.1989 in Luxemburg und wohnhaft in Tuntange.

Franz Fritsch verließ sein Haus am 8. Januar 2024 gegen 16.00 Uhr, um eine Fahrradtour zu machen, und ist seitdem verschwunden. Sein Fahrrad konnte heute in der Umgebung von Ansembourg aufgefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass er sich auch dort zuletzt in der Umgebung Ansembourg/Bour aufgehalten hat.

Aussehen der vermissten Person: schlanke Statur, 190-200cm groß, kurze blonde Haare, blaue Augen. Der Vermisste trug zudem dunkle Sportkleidung.

Alle Informationen betreffend der vermissten Person bitte an die Dienststelle Mersch per Telefon (244901000) oder Email (Police.MERSCH@police.etat.lu) weiterleiten. (Quelle: Police Grand-Ducale)