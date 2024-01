++ Aktuell: Protest der Landwirte in Trier – Demonstrationsstrecke erweitert ++

TRIER. Wie die Stadt Trier auf der Plattfort X (vormals Twitter) mitteilt, wurde die Demonstrationsstrecke für die gegenwärtige Großdemonstration von Landwirten und Winzern in Trier erweitert.

Vom Katharinenufer biegen die Teilnehmer nicht mehr in die Ausoniusstraße Richtung Nordallee ab. Stattdessen: Nach Norden weiter über das Martinsufer, Ascoli-Piceno-Straße, Zurmaiener Straße bis zum Verteilerkreis.

Vom Verteilerkreis geht es dann über die Parkstraße, Franz-Georg-Straße, Schöndorfer Straße, In der Reichsabtei, Roonstraße, Balduinstraße und An der Schellenmauer zurück in die Weimarer Allee.

Kurz nach 11.00 Uhr teilte die Stadt Trier zudem mit, dass zusätzlich auch die Route Verteilerkreis – Loebstraße – Ohmstraße – Metternichstraße – Wasserweg – Schöndorferstraße befahren wird. (Quelle: Stadt Trier via X)