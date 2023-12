Scheunenbrand in Lieser: Schnelles Eingreifen der umliegenden Feuerwehren

LIESER. Am 28.12.2023 kam es gegen 3.30 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Hochstraße in Lieser. Hierbei geriet eine freistehende Scheune aus bisher noch nicht geklärten Gründen in Brand, wobei ein Gebäudeschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstand.

Dank des schnellen Eingreifens der umliegenden Feuerwehren Lieser, Noviand und Kues konnte ein Vollbrand der Scheune verhindert werden. Zu einem Personenschaden oder Übergreifen auf andere Gebäude kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache werden durch die Kriminalpolizei übernommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)