“heute Show”-Moderator Welke: Fernsehen ist heute viel besser als sein Ruf

MAINZ. Der Satiriker Oliver Welke hält wenig von verklärender TV-Nostalgie. «In Wirklichkeit ist das Fernsehen heute ja viel besser als sein Ruf», sagte der «heute Show»-Moderator der Deutschen Presse-Agentur. «Schon alleine wegen der Auswahl, die man hat. Niemand zwingt einen, Mist zu gucken.

Man könnte jeden Vormittag, Nachmittag, Abend gutes Fernsehen gucken, wenn man sonst kein Leben hat.» Es sei heute nur schwerer, in dieser Masse zu navigieren. «Diese Auswahl hatten wir natürlich nicht», sagte Welke (57) mit Blick auf Komiker Bastian Pastewka (51), mit dem er zum Jahreswechsel eine Show zu Kuriositäten aus 60 Jahren Fernsehen präsentiert.

Die beiden Folgen «Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!» laufen am 29. Dezember und 5. Januar um 22.30 Uhr im ZDF, also freitags auf dem «heute Show»-Sendeplatz. Beide Showteile sind ab 29.12. schon in der Mediathek zu finden.

Welke und Pastewka sind bekennende TV-Nerds. «Ich habe mich wirklich nachmittags hingesetzt und habe – wie Bastian auch – freiwillig Schulfernsehen geguckt, weil ich einfach dachte, dann muss ich in der Zeit keine Hausaufgaben machen», sagte Welke. Ein Unterschied von früheren zu heutigen TV-Gepflogenheiten: «Selbst da, wo es unterhaltsam sein sollte, war es eine sehr ernste Angelegenheit», sagte Welke. «Das muss man den heutigen Fernsehzuschauern wirklich erklären: wie staatstragend Unterhaltung war.» So gesehen gebe es wenig, wo er sagen würde: «Dahin muss man wieder zurück.» (Quelle: dpa)