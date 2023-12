++ Wetter in der Region: Es wird stürmisch – Böen bis zu 70 km/h in der Eifel ++

OFFENBACH. Es wird stürmisch in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zunächst gibt es in den Hochlagen der Eifel zum Mittwochnachmittag Wind mit starken bis stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

In der Nacht zum Donnerstag werden dann auch in den tieferen Lagen einzelne starke Böen mit bis zu 55 Stundenkilometern erwartet. Der Mittwoch startet zuvor mit starker Bewölkung und ein wenig Regen. Am Nachmittag ist es dem DWD zufolge niederschlagsfrei, teils gibt es sogar längere Phasen mit Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen laut DWD bei sieben bis zehn Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt. Regen erwarten die Meteorologen aber erst ab der zweiten Nachthälfte. Die Temperaturen sinken auf drei bis sieben Grad.

Am Donnerstag ist es wechselhaft mit Regenschauer und niederschlagsfreien Phasen. Es werden maximal acht bis zwölf Grad erwartet – aber mit frischem Wind. Im Bergland wird es weiterhin stürmische Böen geben. (Quelle: dpa)