Von Fahrbahn abgekommen und gegen Findling geknallt: 68-Jähriger lebensgefährlich verletzt

HEUSWEILER-KUTZHOF. Auf der BAB 8 ereignete sich am Samstagnachmittag in Höhe des Rastplatzes Kutzhof gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Autofahrer aus Lebach lebensgefährlich verletzt wurde.

Der Fahrer war mit seinem Kleinwagen in Fahrtrichtung Zweibrücken unterwegs und befuhr die Abfahrt des Rastplatzes Kutzhof, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen offenbar ungebremst mit einem Findling kollidierte. In Folge der Kollision wurde das Fahrzeug des 68-jährigen in die Luft katapultiert und überschlug sich mehrfach über die Längsachse, bevor es im Bereich des Rastplatzes auf dem Dach zum Liegen kam.

Der in dem schwer beschädigten Fahrzeug eingeklemmte Fahrer musste von der Freiwilligen Feuerwehr Heusweiler befreit werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christoph 16 in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Der Rastplatz Kutzhof war über die Dauer von ca. vier Stunden für Rettungsmaßnahmen, Aufräumarbeiten sowie die polizeiliche Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden (Telefon: 06898/2020). (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)