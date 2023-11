++ Viele Schauer, vereinzelte Gewitter: Regnerischer Wochenstart in der Region ++

OFFENBACH. Die Woche beginnt für die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit vielen Schauern und vereinzelten Gewittern bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Es sei zudem mäßiger, im Laufe des Tages auffrischender Wind zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Offenbach mit.

Auch am Dienstag bleibt es laut Vorhersage wechselhaft mit starken Schauern und kurzen Gewittern am Nachmittag. Die Temperaturen sollen zwischen maximal 12 und 15 Grad liegen. Mit starker Bewölkung und vereinzelten Schauern müssen die Menschen laut DWD auch am Mittwoch rechnen. Die Temperaturen sinken zudem leicht auf maximal 10 bis 14 Grad. (Quelle: dpa)