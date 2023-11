Region: 69-Jährige an Zebrastreifen übersehen und von PKW erfasst – Krankenhaus

IDAR-OBERSTEIN. Am Mittwoch, den 8. November, ereignete sich um 18.20 Uhr ein Verkehrsunfall am Börsenkreisel Idar. Hier überquerte eine 63-jährige Fußgängerin den Fußgängerüberweg vom Parkplatz Hauptstraße in Richtung Börse.

Eine aus Richtung Oberstein herannahende 69-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Birkenfeld übersah die querende Frau, sodass es zum Zusammenstoß zwischen beiden kam. Die Fußgängerin erlitt hierdurch glücklicherweise nur Prellungen, musste dennoch zur weiteren Abklärung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und Ersthelfer, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)