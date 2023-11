Schweich: Völlig betrunken mit Schwertern zur Polizei gefahren – Führerschein weg

SCHWEICH. Am 9.11.2023, gegen 1.07 Uhr, erschien ein 59-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug auf der Polizeidienststelle in Schweich. In seinen Händen hielt er zwei Dekorationsschwerter und wollte einen für ihn seltsamen Sachverhalt anzeigen.

Die Schwerter hatte er hierbei als Beweismittel mitgebracht. Während des Gespräches mit dem Mann konnte in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Warum der Mann mitten in der Nacht betrunken zur Polizei gefahren ist, um dort einen länger zurückliegenden Sachverhalt anzeigen zu wollen, konnte bisher nicht geklärt werden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)