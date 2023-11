++ Luxemburg: 61-jähriger Charles Schuh vermisst – auf medizinische Hilfe angewiesen ++

LUXEMBURG. Der 61-jährige Charles SCHUH wurde zuletzt am 4.11.2023, gegen 11.30 Uhr, im Raum Herborn gesehen und wird seitdem vermisst.

Der Mann ist von korpulenter Statur, etwa 1,70 Meter groß, hat graue Haare (Halbglatze) und trägt einen Dreitagebart.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste eine grüne Jacke mit orangenen Stellen an den Ärmeln, eine dunkelgrüne Jogginghose und dunkelblaue Schuhe mit hellblauen Schnürsenkeln.

Der Vermisste ist auf medizinische Hilfe angewiesen.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Echternach per Telefon an (+352) 244 72 1000 oder per E-Mail an police.echternach@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)