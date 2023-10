Luxemburg: Zu schnell und in Schlangenlinien über die Autobahn – Suff- und Drogenfahrt

LUXEMBURG. Am 31.10.2023, gegen 0.55 Uhr, wurde eine Streife der Police Grand-Ducale auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam, das beim Anblick der Beamten den Parkplatz Galgenberg in Beles verließ. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch fest.

Der Fahrer gab an, vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Bei der Beifahrerin konnte eine geringe Menge Cannabis sichergestellt werden. Protokoll wurde erstellt.

Am selben Tag eine Polizeistreife auf der A13 in Fahrtrichtung Petingen gegen 3.00 Uhr auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)