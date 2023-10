Temperaturabsturz sorgt für kalte Wohnungen – Ab wann die Heizung anschalten?

TRIER. Der Temperaturabsturz in dieser Woche sorgte unter anderem für teils bibbernde Kälte in den Morgenstunden. Vielerorts wurden zum ersten mal in dieser Heizsaison die entsprechenden Geräte aufgedreht. Übertrieben oder notwendig? Wir haben einige Tipps zum Umgang mit der Heizung zusammengestellt. Der Zeitpunkt, ab dem Sie die Heizung einschalten sollten, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, darunter die klimatischen Bedingungen, Ihre persönlichen Vorlieben sowie Wohnsituation.

Hier sind einige Anhaltspunkte, die Ihnen bei der Entscheidung helfen können:

Außentemperatur: Wenn die Außentemperaturen konstant unter 15 Grad Celsius fallen und die Nächte kälter werden, ist dies oft ein guter Zeitpunkt, die Heizung einzuschalten. Dies kann je nach Region und Klima variieren.

Persönliches Wohlbefinden: Jeder hat unterschiedliche Temperaturpräferenzen. Wenn Sie sich unangenehm kalt fühlen und sich nicht ausreichend warm anziehen können, ist dies ein deutliches Zeichen, dass Sie die Heizung einschalten sollten.

Programmierbare Thermostate: Wenn Sie ein programmierbares Thermostat haben, können Sie die Heizung so einstellen, dass sie automatisch zu bestimmten Zeiten oder bei bestimmten Temperaturen aktiviert wird. Dies erleichtert die Kontrolle über die Raumtemperatur.

Isolierung und Energieeffizienz: Achten Sie darauf, dass Ihr Zuhause gut isoliert ist. Überprüfen Sie auf undichte Fenster und Türen und versiegeln Sie diese gegebenenfalls. Eine effiziente Isolierung kann dazu beitragen, die Wärme im Haus zu halten und die Heizkosten zu senken.

Kleidung: Überlegen Sie, ob Sie sich wärmer anziehen können, bevor Sie die Heizung einschalten. Das Tragen von wärmerer Kleidung, wie Pullovern und Wollsocken, kann dazu beitragen, die Raumtemperatur niedrig zu halten.

Überwachung der Energiekosten: Verfolgen Sie Ihre Energiekosten und setzen Sie sich gegebenenfalls ein Budget für Heizkosten. Dies hilft Ihnen, den Energieverbrauch im Auge zu behalten und die Heizung nur dann einzuschalten, wenn es wirklich notwendig ist.

Insgesamt hängt der Zeitpunkt, die Heizung einzuschalten, von Ihren individuellen Bedürfnissen und den Wetterbedingungen in Ihrer Region ab. Es ist ratsam, eine Balance zwischen Komfort und Energieeffizienz zu finden, um sowohl angenehme Raumtemperaturen als auch kostengünstiges Heizen zu gewährleisten.