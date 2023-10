Föhren: Pkw fährt Kind auf Tretroller an – Fahrer flüchtet!

FÖHREN. Wie die Polizei Schweich mitteilt, ereignete sich am heutigen Montag, 16.10.2023, gegen 16.20 Uhr in der Hauptstraße in Föhren, in Höhe der dortigen Bushaltestelle “Hessenberg” ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein roter Pkw, vermutlich der Marke SEAT, überholte einen auf der Straße fahrenden Tretrollerfahrer (Kind) und touchierte dieses mit dem rechten Außenspiegel am Rucksack.

Fahrer flüchtet, ohne sich um das Kind zu kümmern

Das Kind kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Der rote Pkw setze seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind und um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.