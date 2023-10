Wilde Verfolgungsfahrt: Fahrer flüchtet vor Kontrolle und kracht in Polizeimotorrad – Beamter verletzt

PETINGEN. Wie die Police Grand Ducale mitteilt, kam es bei einer Kontrolle in Petingen auf der N5B am heutigen Donnerstag ,05.10.2023, gegen 13.50 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt. Der Fahrer wollte sich durch seine Flucht der Kontrolle durch die Zollverwaltung entziehen.

Mehrere Polizeistreifen nahmen umgehend die Verfolgung des flüchtigen Fahrers auf. Dabei missachtete dieser eine eingerichtete Straßensperre und fuhr gegen ein Polizeimotorrad, wobei ein Polizeibeamter verletzt wurde.

Die Verfolgungsfahrt setzte sich anschließend in Belgien fort. Das Fahrzeug konnte danach in Aubange (B) gestoppt werden. Der Fahrer, der noch versuchte zu Fuß zu flüchten wurde kurz drauf in Zusammenarbeit mit der belgischen Polizei gestellt.