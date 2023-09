TRIER. Am gestrigen Freitagabend kam es um 18.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zum Schloßpark in Kürenz zu einem Wohnungsbrand (lokalo.de berichtete).

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Brandstiftung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)