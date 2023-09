++ Region: Der Spätsommer gibt sich die Ehre – heiteres Wetter in den nächsten Tagen ++

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen noch mal sommerlich. Nach einem teils nebligen Start in den Sonntag erwarten die Meteorologen heiteres und meist trockenes Wetter bei maximal 24 bis 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Montag wird es demnach heiter bis sonnig bei Höchstwerten von 26 bis 30 Grad. Regen ist nicht in Sicht. Am Dienstag geht es sonnig und heiß weiter. Die Höchsttemperaturen sollen dann auf bis zu 32 Grad ansteigen. Auch für den weiteren Wochenverlauf deuten die Prognosen auf Spätsommerwetter hin. (Quelle: dpa)