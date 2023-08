Beamte beleidigt und gestoßen: Police Grand-Ducale nimmt betrunkene Randalierer fest

LUXEMBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahmen Beamte der Police Grand-Ducale mehrere betrunkene Randalierer und Störer in der luxemburgischen Hauptstadt fest.

Gegen 6.00 Uhr wurden Polizeibeamte während einer Streifenfahrt in der hauptstädtischen Rue du Fort Neipperg auf eine alkoholisierte Person aufmerksam, die Hilfe benötigte. Während sie sich um diese kümmerten, gesellte sich ein Passant hinzu, der nicht von dannen ziehen wollte, sondern die Polizeibeamten stieß und beleidigte. Nachdem die erste Person versorgt war, beschlossen sich die Polizeibeamten, den Passanten zu kontrollieren. Hierbei erwies sich der stark alkoholisierte Mann als äusserst unkooperativ. Er wurde in der Ausnüchterungszelle untergebracht.

Ebenfalls im Laufe der Nacht wurde die Polizei auf eine Person im städtischen Bahnhofsviertel aufmerksam, welche Sicherheitspersonal eines Lokals beschimpft hatte und derart alkoholisiert war, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnte und sich infolge eines Sturzes selbst eine Wunde zugezogen hatte. Umgehend wurde ein Rettungswagen vor Ort beordert. Während die Polizeibeamten mit der Person auf den Rettungswagen warteten, schrie diese jedoch ununterbrochen auf die Beamten ein, fasste sie an und wurde immer aggressiver. In der Folge wurde entschieden, die Person nach einer ärztlichen Überprüfung in der Ausnüchterungszelle unterzubringen.

Gegen 5.30 Uhr wurden Polizeibeamte im Bahnhofsviertel auf eine weitere alkoholisierte Person aufmerksam, welche immer wieder versuchte Passanten zu provozieren. Nachdem die Polizeibeamten die Person aufforderten, die Örtlichkeit zu verlassen, verhielt sich die Person den Polizisten gegenüber zusehends aggressiver und schrie auf sie ein. Als die Polizisten entschlossen, den Mann zwecks Unterbringung in der Ausnüchterungszelle mitzunehmen, setzte dieser sich heftig zur Wehr. Schließlich gelang es, den Mann zu immobilisieren und er wurde im Passagearrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Dcuale)