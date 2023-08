++ AKTUELL: Bluttat von Wittlich – Polizei nimmt zwei Verdächtige fest ++

WITTLICH. Wie die Polizei Trier am Samstagabend mitteilt, sind nach dem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 28-jährigen Mannes aus Wittlich in der Nacht zum heutigen Samstag, dem 19. August, in Wittlich zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden.

Im Rahmen der sofort und intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 26 Jahren im Verlauf des heutigen Nachmittags und Abends vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei diesen auch um die beiden in unserer ersten Meldung beschriebenen Männer. Die Ermittlungen dauern weiter an.