FEUSDORF. Wie die Polizei Prüm mitteilt, wurde am 30.05.2023, gegen 03.20 Uhr in der Hauptstraße 11 in Feusdorf eine Person mit Fahrrad angetroffen, das ihm nicht gehörte.

Das Rad wurde daraufhin polizeilich sichergestellt.

Der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades kann sich nunmehr bei der Polizeiinspektion Prüm melden. Telefon: 06551-9420; Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de