Auf Gegenfahrbahn geschleudert und gegen Holzzaun geknallt: Suff-Fahrten in Luxemburg

MONDORF/REISDORF/GASPERICH. Die Police Grand-Ducale meldet für den 15./16. August drei Alkoholfahrten.

Auf der CR152 in Mondorf wurde am 15. August 2023 gegen 21.10 Uhr ein verunfallter Quadfahrer gemeldet. Kurz nach dem Ortsausgang von Burmerange hatte dieser aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gestürzt. Dabei wurde er leicht verletzt. Da der Alkoholtest positiv ausfiel, wurde dem Fahrer ein provisorisches Fahrverbot zugestellt. Er wurde zur ärztlichen Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

In der Route de Larochette in Reisdorf verlor eine Autofahrerin am 15. August 2023 gegen 22.45 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug, nachdem sie nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen musste. Das Auto wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Holzzaun. Die Insassin blieb unverletzt. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Unfallfahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen. Auch hier wurde die Fahrerin zur ärztlichen Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Am 16. August 2023, gegen 1.20 Uhr, wurde in der Rue Henri M. Schnadt in Gasperich ein Fahrer aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise gemeldet. Indem der Alkoholtest ein positives Resultat erbrachte und hierbei der maximal zulässige Höchstwert überschritten wurde, wurde das Fahrzeug daraufhin immobilisiert und dem Fahrer ein Fahrverbot provisorisches Fahrverbot zugestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)