Trier: Neue zentrale Bus-Haltestelle in der Pellinger Straße

TRIER. Im Februar haben die Stadtwerke das Trierer Neubaugebiet “Castelnau Mattheis” über die Buslinien 5 und 85 an das öffentliche Liniennetz angeschlossen. Zugleich wurde eine provisorische Haltestelle in der Pellinger Straße auf Höhe der Tierklinik eingerichtet.

Dies war notwendig, da die Haltestelle in der Straße “Zum Römersprudel” aufgrund der geänderten Route nicht mehr durch die Linien 5 und 85 angefahren werden konnte.

Neue beidseitige Zentral-Haltestelle

Nach der Prüfung durch die Stadt wird zwischen dem Kreisverkehrsplatz und der Einmündung zur Straße Zum Römersprudel nun dauerhaft die beidseitige Haltestelle „Pellinger Straße“ eingerichtet.

Haltestelle für Linien 3, 5, 83 und 85

Die neue Haltestelle liegt zentral und wird zusätzlich von den Linien 3 und 83 bedient. Somit sind an dieser Stelle Umstiege für alle Fahrgäste ohne Fußwege möglich. Die Parkplätze im Bereich der Tierklink können wieder von der Öffentlichkeit genutzt werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass der Verbrauch an öffentlicher Fläche deutlich geringer ist als zuvor, da im Zuge der Neuerrichtung der Haltestelle „Pellinger Straße“ weitere Haltestellen zurückgebaut wurden.

Fünf Haltestellen entfallen

Davon betroffen sind neben der provisorischen Haltestelle auf Höhe der Tierklinik die Haltestellen in der Straße Zum Römersprudel der Linien 3/83 und die einseitige Haltestelle in der Straße Am Sandbach der Linien 5/85. Nach Abschluss der erforderlichen Markierungsarbeiten soll die neue Haltestelle in der ersten Augusthälfte in Betrieb genommen werden.

Neue Verkehrsführung

Zugleich soll die Beschilderung in dem Straßenzug geändert werden: Die Hauptverkehrsrichtung verläuft von der Pellinger Straße in die Straße Zum Römersprudel und wird daher künftig als abknickende Vorfahrtsstraße ausgewiesen. Der obere Teil der Pellinger Straße kann als reines Wohngebiet in eine Tempo 30-Zone integriert werden.