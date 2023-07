Weitere Geldautomaten-Sprengung in RLP: Über 100.000 Euro Schaden – Anwohner evakuiert

BERG (PFALZ). Unbekannte haben einen Geldautomaten in Berg (Landkreis Germersheim) gesprengt und dabei einen erheblichen Schaden verursacht. Bei der Explosion in einer Bankfiliale in der Nacht zum Montag sei ein Gebäudeschaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit.

Ob auch Geld aus dem Automaten erbeutet wurde, war zunächst unklar. Gegen 2 Uhr hätten Anrufer bei der Polizei von einem lauten Knall berichtet. Zwei Personen, die in Wohnungen über der Bankfiliale wohnen, wurden nach der Explosion evakuiert.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter in einem grauen Auto. Wie viele Menschen an der Tat beteiligt waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Derzeit untersuchen Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts die Bank. Die Polizei sucht außerdem nach Zeugen. (Quelle: dpa)