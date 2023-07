Neuer Anstrich fürs Kloster St. Bruno in Konz-Karthaus

KONZ. Das Kloster St. Bruno in Konz-Karthaus bekommt neue Farben. An zwei Ecken wurde bereits ein Probeanstrich durchgeführt. In den kommenden Wochen wird das Gebäude dann komplett neu gestrichen. Für viele Bürger wird sich das zunächst etwas ungewohnt anfühlen, denn das Kloster wird hellgelb, die Rahmen um die Fenster und die Steine an den Kanten werden rotbraun.

Historisch gesehen ist das allerdings nichts Neues: Die Denkmalschützer haben die alten Farbschichten am Kloster untersucht und ganz unten genau diese Farbtöne gefunden. Aufgrund der Vorgaben des Denkmalschutzes muss das Gebäude nun wieder seine ursprüngliche, historisch belegte Farbe bekommen. Diese wurde wissenschaftlich von einem anerkannten Gutachter nachgewiesen.

Die oberste Schicht der Fassade wurde in Vorbereitung auf den Anstrich bereits gereinigt und dann ein Probeanstrich an einer Ecke durchgeführt. Als nächstes wird ein Steinmetzbetrieb kleine Schäden restaurieren. Danach erfolgt der Anstrich.

Das Kloster war seit seiner Erbauung offenbar in unterschiedlichen Farben gestrichen. Ein altes Archiv-Foto aus der Zeit vor dem letzten Anstrich in den 1980er Jahren zeigt zum Beispiel, dass das Gebäude auch mal gelb-bräunlich war.