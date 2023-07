Region: Vandalismus an Hochsitzen – umgeworfen, beschädigt, in Fluss geschmissen

KRONWEILER. Im Zeitraum von Mittwoch, 19.7., 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 20.7.2023, 13.00 Uhr, kam es im Waldstück bei Kronweiler/Verlängerung der Kupferheckstraße zu Sachbeschädigungen an drei Jagdhochsitzen.

Durch unbekannte Täter wurden an einem Jagdhochsitz Sprossen an der Leiter durchtrennt, ein weiterer Jagdhochsitz wurde in die Nahe geworfen und ein dritter Jagdhochsitz umgestoßen. Es wurde jeweils ein Aufkleber “Die Tierbefreier e.V.” angebracht.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782-9910 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)